Corsico | chi era Alessandro Nebbiolini morto nell’incidente lungo il Naviglio Oggi avrebbe compiuto gli anni

Corsico oggi piange la scomparsa di Alessandro Nebbiolini, un giovane di soli 24 anni, vittima di un tragico incidente lungo il Naviglio. La città si risveglia sotto il peso di questa perdita improvvisa, che ha colpito profondamente una famiglia stimata e un'intera comunità . Ricordo e dolore si mescolano in un giorno speciale, che avrebbe dovuto essere di festeggiamenti, ma che ora si trasforma in un omaggio alla memoria di un ragazzo devoto e amato.

Corsico, 12 luglio 2925 - La città si è svegliata con una notizia drammatica: la morte di Alessandro Nebbiolini, un giovane appartenente a una famiglia molto conosciuta in città . Il ragazzo, che proprio oggi, sabato 12 luglio, avrebbe compiuto 24 anni, stava rientrando a casa quando, a pochi metri dall’ingresso del cancello della palazzina in cui abitava, ha perso il controllo dell’auto, è finito contro la ringhiera del Naviglio Grande ed è precipitato in acqua. L'incidente è avvenuto i n via Alzaia Trieste intorno alle 2.30 del mattino. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi per il giovane, che a quanto pare era da solo in auto, non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corsico: chi era Alessandro Nebbiolini, morto nell’incidente lungo il Naviglio. Oggi avrebbe compiuto gli anni

In questa notizia si parla di: corsico - alessandro - nebbiolini - incidente

Corsico: chi era Alessandro Nebbiolini, morto nell’incidente lungo il Naviglio. Oggi avrebbe compiuto gli anni; Chi era Alessandro Nebbiolini, il 24enne morto cadendo con l'auto nel Naviglio il giorno del suo compleanno; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Lombardia.

Corsico: chi era Alessandro Nebbiolini, morto nell’incidente lungo il Naviglio. Oggi avrebbe compiuto gli anni - La sua auto è finita nell’acqua, a pochi metri dall’ingresso del cancello della palazzina in cui abitava. Scrive ilgiorno.it

Alessandro muore nel Naviglio la notte del suo compleanno: aveva solo 24 anni - Abitava in via Alzaia Trieste a Corsico, poco distante dal punto in cui la sua vita si è spezzata. Come scrive baritalianews.it