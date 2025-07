A Roma il protocollo d’intesa tra la Puglia e la regione ucraina di Vinnytsia | Costruiamo legami per la pace

A Roma, si rafforza un legame di speranza e solidarietà tra Italia e Ucraina con la firma del Protocollo d’Intesa tra Puglia e Vinnytsia. Un passo concreto verso pace, sviluppo e collaborazione, simbolo di un impegno condiviso per un futuro di stabilità e cooperazione. Questa firma rappresenta un ponte di solidarietà che unisce due territori in un percorso di rinascita e speranza, dimostrando come la solidarietà possa costruire un domani migliore per tutti.

Un ponte di solidarietà e sviluppo tra Puglia e Ucraina: è questo il senso del Protocollo d’Intesa firmato a Roma tra la Regione Puglia e la Regione di Vinnytsia, nel corso della Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina, evento internazionale co-organizzato dai governi italiano e ucraino, che ha. 🔗 Leggi su Baritoday.it

