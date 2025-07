L’IA inguaia Apple Ecco i motivi del rallentamento

L'ombra dell'inguaia si fa sentire anche in casa Apple, con il rallentamento delle sue performance e un calo del 15% nelle azioni. Mentre molte aziende crescono, Cupertino si trova a dover affrontare sfide cruciali, tra cui la corsa all'intelligenza artificiale, dove è ancora indietro rispetto alla concorrenza. Questa situazione mette a dura prova l'innovazione e il futuro dell'azienda di Tim Cook, che deve trovare presto una strategia vincente.

Se tutte le altre, o quasi, crescono a differenza tua, allora potrebbe esserci un problema. È quello che si stanno chiedendo dentro Apple e a cui occorre dare una risposta in tempi brevi. Il -15% registrato nelle azioni dell'azienda di Cupertino è un segnale, ma non una novità . Rispetto alla concorrenza, l'azienda di Tim Cook è ampiamente indietro nella corsa all'intelligenza artificiale. E questo è un bel guaio, visto che i servizi e gli strumenti di IA sono al momento il traino del mercato. All'ultima conferenza degli sviluppatori che si tiene ogni anno, qualcuno si aspettava una svolta o qualcosa di simile.

L’IA inguaia Apple. Ecco i motivi del rallentamento.

