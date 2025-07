Relazione annuale Inps presentazione con Mulè

Sei invitato a scoprire il quadro completo delle sfide e delle conquiste del sistema previdenziale italiano. Mercoledì 16 luglio, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si terrà la presentazione ufficiale della Relazione annuale INPS, un momento chiave per comprendere i trend e le prospettive future. Partecipa anche tu a questo importante evento che sarà trasmesso in diretta webtv, perché conoscere è il primo passo per costruire un domani più solido.

Giorgio Mulè ROMA – Mercoledì 16 luglio, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio viene presentata la Relazione annuale dell’Inps. Saluti del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. Illustra la Relazione il presidente dell’Inps, Gabriele Fava. Partecipa la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Relazione annuale Inps, presentazione con Mulè

