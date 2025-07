Circumvallazione Esterna pericolo su strada | ramo spezzato rischia di cadere tra Qualiano e Giugliano

Un ramo spezzato e pericolante minaccia la sicurezza degli automobilisti sulla Circumvallazione Esterna tra Qualiano e Giugliano. La segnalazione di un cittadino evidenzia il rischio imminente di caduta, potenzialmente causando incidenti gravi. È urgente intervenire al più presto per evitare una possibile tragedia. La sicurezza stradale deve essere prioritária: le autorità sono chiamate a intervenire immediatamente per rimuovere il pericolo e tutelare tutti gli utenti della strada.

La segnalazione di un cittadino: “Serve intervento urgente per evitare una tragedia”. QUALIANO – Una nuova segnalazione è giunta questa mattina in redazione e riguarda una criticità che potrebbe mettere seriamente a rischio la sicurezza stradale. Si tratta di un ramo spezzato e secco, sospeso da un pino situato nello spartitraffico tra le due carreggiate della Circumvallazione Esterna, nel tratto compreso tra Qualiano e Giugliano, in direzione Lago Patria, in prossimità del centro commerciale M&O. A segnalare il pericolo è stato un cittadino, che ha anche inviato una fotografia del ramo in bilico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: qualiano - circumvallazione - esterna - ramo

