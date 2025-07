Bad Bunny inaugura serie di concerti nella sua Porto Rico

L'entusiasmo è alle stelle a San Juan, dove Bad Bunny ha inaugurato una serie di concerti che hanno acceso il cuore di Porto Rico. La star mondiale del reggaeton, orgogliosa delle sue radici, ha regalato un concerto indimenticabile, tra ritmi travolgenti e danze sfrenate, celebrando l'orgoglio e la forza della sua isola. Questo evento segna un nuovo capitolo nella sua carriera e nel legame con i suoi fan.

San Juan, 12 lug. (askanews) - Migliaia di portoricani si sono riuniti nella capitale San Juan per celebrare l'inizio di una serie di concerti di Bad Bunny. La star mondiale del reggaeton, originaria di Porto Rico, si è esibita nella sua terra, tra percussioni e balli, per festeggiare l'orgoglio e la resilienza portoricani.

