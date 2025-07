Sembrava sparito da mezzo secolo ora questo animale è tornato nelle nostre acque

Dopo anni di assenza, questo affascinante animale è tornato a nuotare nelle acque dell'Alto Adige, suscitando entusiasmo e curiosità tra gli esperti. La conferma ufficiale arriva dall'Ufficio Gestione fauna selvatica e dall'Unione Pesca Alto Adige, che attestano la presenza delle lontre lungo la Drava. Un ritorno che non solo ridisegna l'ecosistema locale, ma rappresenta anche un segnale positivo per la biodiversità della regione.

Dubbi, ormai, non ce ne sono più: nelle acque dell’Alto Adige sono tornate le lontre. La conferma arriva dall’Ufficio Gestione fauna selvatica in collaborazione con l’Unione Pesca Alto Adige. “Le prime segnalazioni della presenza di lontre lungo la Drava, nella zona di confine con l’Austria. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

