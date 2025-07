Contro le frodi per il corretto uso dei fondi pubblici | l’intesa tra Comune e finanza

Un impegno concreto per tutelare le risorse pubbliche e promuovere trasparenza: ieri, nel Salotto Azzurro del Palazzo comunale, è stato firmato un importante Protocollo d’Intesa tra il Comune e le autorità finanziarie. Prevenzione delle frodi, controlli più stringenti e collaborazione istituzionale rappresentano le pietre miliare di questa iniziativa, volta a garantire una gestione corretta e responsabile dei fondi pubblici. Una svolta decisiva per rafforzare la fiducia e l’efficacia dell’amministrazione.

