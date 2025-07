Maresca un debuttante contro il super Psg | così l' allenatore del Chelsea è arrivato in finale

Una stagione da record per l’allenatore del Chelsea, che dopo aver conquistato la Conference e il quarto posto, ora si prepara a sfidare il super PSG con Maresca, il debuttante che sta sorprendendo tutti. Un’annata da incorniciare, ricca di emozioni e traguardi ambiziosi, mentre tenta il grande colpo in un torneo cruciale. La sfida è aperta: quale sarà il risultato di questa emozionante avventura?

Annata da incorniciare per l'allenatore del Chelsea. Dopo la Conference e il 4°posto, tenta il grande colpo.

