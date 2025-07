Pronostico Internacional-Vitoria | sorpasso salvezza

Sabato sera alle 21:30 si accendono i riflettori su Internacional-Vitoria, uno scontro cruciale della tredicesima giornata del Brasileirao. Con entrambe le squadre ancora in corsa per evitare la retrocessione, il pronostico si fa incerto ma emozionante. Dopo 12 turni, la distanza dalla salvezza si riduce, e questa partita potrebbe segnare il sorpasso decisivo. Chi avrà la meglio? Scopriamo insieme le probabili formazioni e le chance di vittoria.

Internacional-Vitoria è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 21:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Sì, oggettivamente è ancora un po' presto per capire chi lotterà fino alla fine del campionato per la salvezza. Però, dopo 12 giornate – alcune sono da recuperare – Internacional e Vitoria sono dietro le altre. I primi, al momento, sarebbero retrocessi in Serie B. I secondi, avendo gli stessi punti degli avversari, sarebbero salvi per via della differenza reti. Dopo una serie di cinque risultati utili di fila, l'Internacional nel corso delle ultime due uscite ha perso due volte complicandosi di nuovo il cammino in campionato.