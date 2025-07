Chelsea contro Paris Saint-Germain | formazione statistiche e anteprima

Prepariamoci a vivere una sfida imperdibile tra Chelsea e Paris Saint-Germain, due giganti pronti a sfidarsi in un match ricco di emozioni, formazione e statistiche sorprendenti. Tra assenze e ritorni, ogni dettaglio conta: chi avrà la meglio? Scopriamo insieme le anteprime, i protagonisti e le strategie che potrebbero determinare il risultato di questa battaglia calcistica imperdibile.

2025-07-11 14:22:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Team News per Chelsea contro Paris Saint-Germain. Il Chelsea sarà di nuovo senza ala Noni Madueke mentre si chiuderà in Arsenal. Liam Delap ritorna dalla sospensione, ma è improbabile che rimuova Joao Pedro in seguito al suo display a due goal nella vittoria semifinale su Fluminense. Levi Colwill è anche tornato da un divieto e potrebbe iniziare al cuore della difesa del Chelsea. Il centrocampista Moises Caicedo ha un infortunio alla caviglia e sarà valutato più vicino. Il PSG continua a essere senza Willian Pacho e Lucas Hernandez, ma sono destinati a nominare lo stesso lato che ha battuto Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

CHELSEA - PARIS SAINT GERMAIN confronto di formazioni della finale del mondiale per club 2025 #chelseapsg #parissaintgermain #mondialeperclub #FIFACWC #psgchelsea #chelsea #formazioniaconfronto #calcio Vai su Facebook

#Calcio Il Paris-Saint Germain vince contro il Real Madrid per 4-0 ed è la seconda finalista del mondiale per club. Sfiderà il Chelsea di Enzo Maresca #FIFACWC #PSG #Chelsea Vai su X

Il Paris Saint-Germain ha battuto 4-0 il Real Madrid e giocherà con il Chelsea la finale del Mondiale per club; Dove vedere Chelsea-PSG in diretta tv e streaming?; Chelsea-Psg, dove vedere la finale del Mondiale per Club in tv e streaming.

Chelsea-PSG (finale Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e pronostico - Al MetLife Stadium di New York si sfidano i detentori della Conference League e i campioni d'Europa ... Riporta msn.com

Chelsea – PSG: l’analisi della finale del Mondiale per Club 2025 - Analisi tattica, protagonisti e come seguire la partita in diretta su Canale 5. Scrive lifestyleblog.it