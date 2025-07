Uniti per la fratellanza Bari capitale dell’accoglienza

Il 15 luglio, Bari si trasforma in un simbolo di speranza e solidarietà con l’evento “Uniti per la Fratellanza”. I bambini saranno i protagonisti, portando un messaggio di pace e unità sul sagrato della Basilica di San Nicola. Un’occasione unica per rafforzare i legami tra Bari e l’Ucraina, promossa dall’Ambasciata e altri enti, che ci ricorda che la fratellanza può nascere anche dai piccoli gesti di cuore.

Saranno i bambini i protagonisti dell’evento: “Uniti per la Fratellanza”, in programma il prossimo 15 luglio a partire dalle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Nicola. Una vera e propria festa per unire simbolicamente la città di Bari e l’Ucraina. Promotori dell’iniziativa: l’Ambasciata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

“Uniti per la fratellanza”, il 15 luglio 2025 Bari diventa capitale dell’accoglienza; Il presidente Emiliano alla XXIV edizione de “Il libro possibile” a Polignano a Mare; Volley, Chiara Vinciguerra riconfermata alla Olio Pantaleo Fasano.

