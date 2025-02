Nerdpool.it - Annunciata la data di uscita in streaming di The Rule of Jenny Penn!

L’età non ha fermato John Lithgow, che continua a tenere la sua carriera a pieno ritmo. A 79 anni, nell’ultimo anno è apparso in diversi progetti, tra cui Conclave e la seconda stagione di The Old Man. Questo significa che Lithgow è nel settore da oltre mezzo secolo, avendo fatto il suo debutto nel 1972. Durante la sua carriera, è stato nominato due volte agli Oscar come Miglior Attore Non Protagonista, per The World According to Garp e Terms of Endearment. La sua carriera ha attraversato una vasta gamma di generi nel corso del tempo.Nel corso della sua lunga carriera, Lithgow ha esplorato il genere horror più volte. Nel 1983, ha recitato in The Twilight Zone: The Movie, interpretando John Valentine. Successivamente, ha preso parte al film Blow Out, con John Travolta, e nel 1992 in Raising Cain.