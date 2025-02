Ilgiorno.it - Ricordando Attanasio. Ambasciatore ucciso il padre a Cernusco: "Portate avanti i sogni"

Sullo schermo il sorriso contagioso dell’, nel cuore la commozione che la sua vicenda susciterà per sempre in ogni italiano. Luca, il diplomaticoin un agguato in Congo il 22 febbraio 2021, è stato protagonista di un pomeriggio di riflessione afirmato dal Consiglio comunale dei ragazzi e dalle Acli. A raccontare i risvolti pubblici e privati della sua vicenda, papà Salvatore, che dal giorno della tragedia non ha mai smesso di girare l’Italia per dire a tutti chi era il figlio: un uomo di pace. "Straordinario esempio di dedizione, d’amore per il prossimo - hanno sottolineato gli organizzatori -. Lucaha incarnato gli ideali della Costituzione. Ispiriamoci a lui". Le lacrime salgono agli occhi quando sul video scorrono le ultime immagini fra i bambini di Casa Laura.