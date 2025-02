Inter-news.it - Massara: «Juventus-Inter? Una nettamente favorita. Di Motta mi ha sorpreso questo!»

Leggi su Inter-news.it

Darioha presentato il derby d’Italia tra, esprimendosi in maniera molto netta sulla squadraper la vittoria finale.IL RAGIONAMENTO – Darioha indicato a Sky Sport le sue sensazioni in vista di, match della venticinquesima giornata di Serie A 2024-2025. Di seguito le sue parole sul modo in cui i bianconeri arrivano alla sfida: «Mi hacheabbia caricato così tanto la partita, avendo lui parlato del ‘match più importante dell’anno’. Cercheranno di aggredire la sfida sin dall’inizio, evitando di assumere un atteggiamento più riflessivo nel primo tempo. Nell’economia della squadra, ad ogni modo, sta mancando tantissimo Bremer».si sbilancia su: nerazzurri super favoritiLA PREVISIONE –si è poi sbilanciato sull’esito finale del match: «L’la vedo bene: non leggermente, ma