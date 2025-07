Casentino, un portatile radiografico per esami a domicilio.

che possono o preferiscono ricevere assistenza direttamente a casa. Grazie a questa innovativa iniziativa, la salute diventa più accessibile e meno stressante, garantendo diagnosi tempestive e accurate senza spostamenti inutili. Un passo avanti verso un'assistenza sanitaria più vicina alle esigenze di ogni individuo nel cuore del Casentino.

