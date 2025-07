Bus a Bologna sospesi i biglietti stampati su carta deteriorabile Tper | Difficili da conservare

Bologna, 12 luglio 2025 – La sperimentazione di Tper con i biglietti QR code nelle tabaccherie è stata temporaneamente sospesa. Durante la fase di valutazione, è emerso che alcune tipologie di stampanti e carte deteriorabili rendono difficile conservare e gestire questi titoli digitali in modo efficace. La sicurezza e la praticità rimangono priorità fondamentali per garantire un servizio affidabile ai passeggeri. Restate aggiornati per future novità e soluzioni più durature.

Bologna, 12 luglio 2025 – È stata sospesa la fase di sperimentazione di Tper relativa al sistema di emissione di titoli Qr code anche attraverso il circuito Lottomatica delle tabaccherie, in aggiunta ai titoli tipografici delle consuete rivendite e punti Tper. Nella fase di valutazione del progetto, è emerso che in alcune tipologie di stampanti in uso a una percentuale di tabaccherie interessate da questi test, viene utilizzato un tipo di carta, chimica o similare, che può deteriorarsi, se sollecitata in modo intenso. "Una conservazione non attenta rende, infatti, in molti casi difficile la conservazione dei titoli destinati a un utilizzo più prolungato nel tempo, come city-pass o abbonamenti mensili ”, spiega Tper. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bus a Bologna, sospesi i biglietti stampati su carta deteriorabile. Tper: “Difficili da conservare”

