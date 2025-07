MotoGP Germania le qualifiche | Marquez è sempre pole La griglia di partenza

Il circuito di Hohenstein-Ernstthal diventa ancora una volta il palcoscenico di Marquez, che conquista la pole con il suo 232° giro veloce. Con un talento inarrestabile e un setup perfetto, il "Sachsenking" si conferma padrone della pista, lasciando tutti gli avversari nella polvere. La prima fila si completa con Zarco e Bezzecchi, pronti a sfidarsi sullo spettacolare tracciato tedesco. La gara promette emozioni mozzafiato: scopriamo cosa riserverà questa entusiasmante sfida!

Hohenstein-Ernstthall 12 luglio 2025 - Il circuito gli piace e quando trova anche il setup giusto è semplicemente inarrestabile. In Sassonia Marc Marquez è conosciuto ormai con l'appellativo di "Sachsenking" e in questa sessione di qualifiche ne da a tutti ancora una dimostrazione. È suo il giro più veloce e la conseguente pole position nel Gran Premio di Germania, battuti Zarco e Bezzecchi, i quali completeranno la prima fila con le loro Honda e Aprilia. Peccato per Morbidelli, caduto all'ultimo giro nel suo attacco al primo posto, e costretto alla quarta posizione in griglia. Disastro invece per Pecco Bagnaia, il cui feeling con il tracciato semplicemente non c'è e conclude la sessione all'undicesimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net