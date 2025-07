Aeroporto di Salerno Iannone FdI | De Luca ignora il Cilento da dieci anni

Il Cilento, una delle gemme più preziose della Campania, resta nell’ombra nonostante le sue potenzialità straordinarie. Da oltre dieci anni, il governo regionale di De Luca sembra aver dimenticato questa terra, trascurando investimenti e promozione. L’aeroporto di Salerno Iannone, simbolo di connettività, potrebbe essere la chiave per aprire le porte al turismo internazionale, ma ancora oggi il Cilento resta invisibile. È ora di cambiare rotta e dare voce a questa meraviglia nascosta.

Tempo di lettura: 2 minuti “Che per De Luca il Cilento non esista si è capito da tempo. In 10 anni di suo governo regionale nessuna azione di promozione del territorio che nonostante abbia potenzialità elevatissime e’ sconosciuto al turismo internazionale e poco noto al turismo nazionale. Non esistono eventi, non esistono servizi pubblici, d’estate per attivare per un periodo limititassimo il metro’ del mare sembra debba verificarsi un miracolo. Lo stesso aeroporto di Salerno ad oggi porta molto poco a quel territorio perché non collegato con la ferrovia e nelle stazioni del Cilento non ci sono taxi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it