Ex immobile Anas in disuso da anni c' è il bando per strapparlo al degrado con eventi socio-culturali

Un ex immobile Anas in disuso da anni a Foggia si prepara a rinascere grazie a un bando innovativo, volto a trasformarlo in un polo di eventi socio-culturali. Con un'attenzione speciale alla riqualificazione e al recupero, l’Agenzia del Demanio apre le porte a investitori e realtà dedicate a valorizzare il patrimonio abbandonato. È l’occasione per dare nuova vita a spazi dimenticati, stimolando comunità e creatività . Vuoi scoprire come partecipare?

C’è anche l’ex immobile Anas di via Vittime Civili 83 a Foggia nell’elenco dei 20 beni proposti al mercato con differenti strumenti di concessione dall’Agenzia del Demanio, che ha pubblicato la prima tranche dei bandi rivolti a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel mondo del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

