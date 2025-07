cgia costo dei dazi usa fino a 12 miliardi di euro

Gli effetti dei dazi statunitensi sull’Italia sono più che mai evidenti, con potenziali perdite che potrebbero raggiungere fino a 12 miliardi di euro. La nostra economia, fortemente orientata all’export verso gli USA, rischia di subire un duro colpo in caso di mantenimento o aumento delle tariffe. È fondamentale monitorare attentamente gli sviluppi, perché ogni decisione influisce direttamente sul nostro futuro commerciale e sulla crescita del Paese.

Nel caso i dazi imposti da Trump dovessero rimanere gli stessi di oggi costerebbero all'Italia 3,5 miliardi di euro di mancato export. Se, invece, le tariffe doganali dovessero arrivare al 20%, il danno arriverebbe fino a 12 miliardi di euro. Lo rileva la Cgia in base ai dati dell' Ocse. L'Italia ha una forte vocazione all'export verso gli Usa (nel 2024 l'importo è stato di 64,7 miliardi di euro) e in attesa che Trump ufficializzi l'intensità dei dazi, le cifre dovranno "misurarsi" con vari interrogativi: i consumatori e le imprese Usa sostituiranno i beni finali e intermedi italiani con quelli autoctoni o di altri Paesi, oppure continueranno ad acquistare prodotti Made in Italy? Con i nuovi dazi, le imprese italiane riusciranno a non aumentare i prezzi di vendita, contenendo i margini di profitto? Sono domande, osserva la Cgia, di non facile dare una risposta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net