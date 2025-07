Ha commesso furti in 5 locali della costa bottino 10mila euro arrestato 54enne pescarese

Un 54enne di Pescara, accusato di aver compiuto furti in cinque locali sulla costa, con un bottino di circa 10.000 euro, è stato arrestato dai carabinieri di Francavilla al Mare. L'operazione, frutto di intense indagini svolte a giugno, sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e serenità ai cittadini. La vicenda evidenzia come la lotta contro il crimine sia una priorità costante per le autorità locali.

I carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare hanno eseguito una misura cautelare della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un uomo di 54 anni di Pescara, come riporta ChietiToday. L'attività è connessa alle indagini svolte dai carabinieri nel corso del mese di giugno, in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

