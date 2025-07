Chef tra le nuvole | alta cucina e menu stellati conquistano i cieli del mondo

possono deliziarsi con menu stellati pensati per elevare il viaggio a un’esperienza culinaria indimenticabile. Con Air France, il sogno di gustare alta cucina tra le nuvole diventa realtà, regalando ai passeggeri un tocco di classe e sapore che rende ogni volo un momento speciale e raffinato.

Cosa c’è di meglio di un piatto da chef stellato? Nulla, specie se è servito in alta quota, mentre si vola. Gustare una ricetta esclusiva tra le nuvole dà qualcosa in più a quell’esperienza, la rende unica. È per questo che il nuovo trend delle classi business è puntare su menù di altissimo livello, nati da collaborazioni con grandi chef. In quest’ambito Air France si è sempre distinta. Puntualmente, i passeggeri della première e della business possono trovare piatti firmati da maestri della gastronomia. Da luglio, per la seconda volta, è in programma una collaborazione con Daniel Boulud, cuoco francese molto attivo negli Stati Uniti, dove ha aperto numerosi ristoranti, come il Daniel a Manhattan. 🔗 Leggi su Panorama.it