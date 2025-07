Terrore in strada | esplosione di gpl colonna di fumo visibile da chilometri | morti e feriti

memoria un'angosciosa notte di paura. La violenta esplosione di GPL ha causato vittime e caos, lasciando la comunità in stato di shock e mobilitando immediatamente soccorsi e forze dell’ordine. Una tragedia che scuote l’intera regione e solleva interrogativi sulla sicurezza industriale.

Una potente esplosione ha scosso nella mattinata di sabato la tranquilla zona industriale di Crespellano, frazione del comune di Valsamoggia, nel Bolognese. Erano circa le 9 quando una deflagrazione improvvisa ha squarciato il silenzio, seguita da altre esplosioni minori e da un’alta colonna di fumo denso e nerastro che ha rapidamente oscurato il cielo sopra la provincia. Una scena impressionante che ha fatto temere il peggio, riportando alla mente immagini drammatiche viste solo pochi giorni fa, durante l’incidente al distributore di Gpl in via dei Gordiani, a Roma. Al centro di questa nuova tragedia un camion cisterna carico di Gpl, che stava attraversando via Lunga, in prossimità di un centro logistico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

