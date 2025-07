Federalberghi | Sicurezza della Gardesana priorità non più rinviabile

La sicurezza sulla Gardesana è ormai una priorità non più rinviabile. Tra incidenti recenti e tragici eventi passati, è evidente che bisogna intervenire subito per proteggere cittadini e turisti. La prevenzione e misure efficaci possono fare la differenza. È giunto il momento di agire con decisione per garantire strade più sicure e preservare vite umane, perché nulla è più importante della sicurezza di chi ama questa splendida zona del Garda.

Non è grave la bambina investita ieri, 11 luglio, da una moto a Torri del Benaco. Ma lunedì scorso, un motociclista 20enne, Mattia Carfioli, è deceduto nello scontro con un'auto a Malcesine. E sempre a Malcesine, a giugno, erano morti Davide Santia, uscendo di strada con la macchina, e una coppia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: federalberghi - sicurezza - gardesana - priorità

Federalberghi, si cambia. Trombetti neopresidente:: "Sos sicurezza e degrado. Ora puntiamo sui giovani" - Giovanni Trombetti, 56 anni, è il nuovo presidente di Federalberghi Bologna, portando con sé oltre tre decenni di esperienza nel settore.

Federalberghi: «Sicurezza della Gardesana priorità non più rinviabile»; Sicurezza stradale sulla Gardesana: Federalberghi chiede interventi urgenti; Sicurezza stradale sulla Gardesana: l’appello di Federalberghi.