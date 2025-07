Nuova Fidaty Esselunga | la raccolta punti potrebbe essere molto più costosa

Scopri le novità della nuova Fidaty Esselunga, la carta fedeltà che ora premia ogni acquisto senza soglie minime! Da maggio 2025, ogni euro speso ti fa accumulare un punto, rendendo più semplice e immediato beneficiare dei vantaggi. Prima, per iniziare a raccogliere punti, serviva uno scontrino di almeno 5 euro. Ora, ogni spesa, grande o piccola, conta: preparati a raccogliere più punti e risparmiare di più!

Da maggio 2025 Esselunga ha modificato il sistema di raccolta punti della sua carta fedeltà Fidaty. La novità principale è l’eliminazione della soglia minima di 5 euro per iniziare ad accumulare punti. Ora ogni euro speso vale 1 punto, indipendentemente dall’importo totale dello scontrino. Prima. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

