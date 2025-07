Ancora più sexy Filippo Bisciglia diventa attore nel nuovo film con Diana Del Bufalo

Filippo Bisciglia, noto conduttore di Temptation Island, sorprende tutti diventando attore nel nuovo film "Ancora più sexy" accanto a Diana Del Bufalo. Un cambio di passo che mette in luce il suo coraggio e la volontà di mettersi in gioco. Ma di cosa parla questa pellicola? Scopriamo insieme come questa avventura cinematografica segna un nuovo capitolo nella carriera di Bisciglia, arricchendo il suo percorso professionale e personale.

Filippo Bisciglia diventa attore: dopo il successo di Temptation Island, il conduttore sarà nel film Ancora più sexy con Diana Del Bufalo. Una vera e propria svolta per il presentatore che ha scelto di mettersi nuovamente in discussione con questa avventura cinematografica. Di cosa parla Ancora più sexy, il film con Filippo Bisciglia. Ancora più sexy è il sequel del film Pensati sexy uscito su Amazon Prime. Nella pellicola la protagonista era Maddalena, una ragazza impacciata a sfortunata in amore, interpretata da Diana Del Bufalo, che riscopriva la sua forza grazie ad una consigliera: Valentina Nappi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ancora più sexy, Filippo Bisciglia diventa attore nel nuovo film con Diana Del Bufalo

