Autocisterna Gpl va fuori strada ed esplode muore l' autista

Un drammatico incidente scuote Crespellano: un'autocisterna di GPL esce di strada e esplode, causando la tragedia. L'incidente, avvenuto poco prima delle 9 in via Lunga, ha avuto conseguenze devastanti, coinvolgendo anche un'auto e lasciando vittime e feriti. La scena è stata devastante, e i soccorritori si sono immediatamente mobilitati per domare le fiamme e salvare chi poteva essere soccorso.

Una autocisterna di Gpl è uscita di strada all'altezza del deposito di una società di logistica e dopo essere finita nel parcheggio della ditta è esplosa, per poi prendere fuoco. L'incidente è avvenuto nel Comune di Crespellano, in via Lunga, nel Bolognese, poco prima delle 9. L'autista del mezzo pesante è morto. L'incidente ha coinvolto anche un'auto, con due persone rimaste lievemente ferite. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, anche i carabinieri, l'elisoccorso del 118 e la polizia locale. La strada Nuova Bazzanese è stata chiusa in entrambe le direzioni nei pressi dell'uscita 11. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Autocisterna Gpl va fuori strada ed esplode, muore l'autista

In questa notizia si parla di: strada - autocisterna - autista - fuori

Bologna, autocisterna di Gpl va fuori strada ed esplode: morto l'autista - Una tragedia scuote Bologna: un'autocisterna di Gpl perde il controllo e esplode in un devastante incidente a Crespellano.

Autocisterna Gpl va fuori strada ed esplode, morto l'autista; Bologna, autocisterna di Gpl va fuori strada ed esplode: un disperso; Bologna, autocisterna Gpl va fuori strada ed esplode: morto l'autista. Chiusa la Nuova Bazzanese.

Bologna, autocisterna Gpl va fuori strada ed esplode: morto l'autista. Chiusa la Nuova Bazzanese - Una autocisterna di Gpl è uscita di strada all'altezza del deposito di una società di logistica e dopo essere finita nel parcheggio della ditta è esplosa, per poi ... Da msn.com

Autocisterna Gpl va fuori strada ed esplode, muore l'autista - Una autocisterna di Gpl è uscita di strada all'altezza del deposito di una società di logistica e dopo essere finita nel parcheggio della ditta è esplosa, per poi prendere fuoco. ansa.it scrive