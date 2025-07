Un Patto per la Romagna | confronto alla Festa de L' Unità su infrastrutture cultura sanità e giovani

Mercoledì alle 21, al parco Frutipapalina di Cesena, si terrà "Un patto per la Romagna": un momento di confronto tra amministratori e cittadini sul futuro del territorio. Un’occasione unica per condividere idee, promuovere infrastrutture, cultura, sanità e giovani, rafforzando il senso di comunità. Non perdere questa opportunità di partecipare attivamente alla crescita della nostra terra, perché il futuro della Romagna si costruisce insieme.

La Festa dell’Unità di Cesena ospiterà mercoledì alle 21 "Un patto per la Romagna - Confrontarsi, costruire, condividere insieme per il futuro del nostro territorio". L'evento si terrà al parco giochi Frutipapalina (Piazzale Enrico Berlinguer) alla presenza di Francesca Lucchi, Valentina Ancarani. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

