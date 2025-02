Ilgiorno.it - Il capo degli ispettori: "Sos salute e sicurezza. In un anno 700 reati. Sul campo solo in 15"

di Andrea Gianni MILANO Grazie all’ingresso di nuovo personale c’è stato un "salto di qualità" nei controlli in materia disul lavoro. In un1300 ispezioni in aziende, coordinate dall’Ispettorato del Lavoro di Milano. E in 75 su 100 sono state riscontrate piccole o macroscopiche irregolarità, con un totale di circa 700 violazioni penali riscontratein questo ambito. Numeri messi sul tavolo da Carlo Colopi, dirigente dell’Ispettorato, competente sulla Città metropolitana e sulla provincia di Monza-Brianza. Quali sono le irregolarità più diffuse emerse dai controlli? "Circa il 75% delle imprese controllate è risultata non a norma, ed è vasta la gamma delle irregolarità. Tra quelle più frequenti c’è la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata dotazione di dispositivi di protezione individuali, lacune nella formazione dei lavoratori, che è un elemento cruciale in materia di