Grosso incidente nella notte sulla Lomazzo Bizzarone, coinvolte due bimbe di 2 e 4 anni

Un gravesi è verificato poco dopo mezzae mezza lungo la strada provinciale nota come, nei pressi della rotonda che collegaad Albiolo e Faloppio. Due auto si sono scontrate e sei persone sono rimaste ferite, tra cui due bambine di 2 e 4. Coinvolti anche due uomini, di 36 e 41, e due donne di 31 e 32.L’impatto ha causato grande preoccupazione, facendo scattare un massiccio intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte tre ambulanze e due auto infermieristiche del servizio di emergenza Areu, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Como.Fortunatamente, nessuna delle personeha riportato ferite gravi. Uno dei feriti, tuttavia, è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna per accertamenti.L'articoloduedi 2 e 4proviene da The Social Post.