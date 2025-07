Va in arresto cardiaco durante un intevento chirurgico | morto un giovane rapper di 28 anni

Una drammatica tragedia scuote il mondo della musica: Mwila Kapihya, noto come King, si è spento a soli 28 anni dopo un arresto cardiaco durante un intervento chirurgico. La sua passione e il suo talento lasciando un segno indelebile nell'anima dei fan e degli amici, ora piangono una star che ci ha lasciati troppo presto. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di prendersi cura di sé, sempre.

Non ce l'ha fatta Mwila Kapihya, giovane rapper di 28 anni noto nel mondo della musica con il nome di King. Il ragazzo, dopo essere stato ricoverato all'ospedale di San Vito al Tagliamento per un intervento chirurgico, il 7 luglio ha avuto un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. . 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: cardiaco - chirurgico - giovane - rapper

Va in arresto cardiaco durante un intevento chirurgico: morto un giovane rapper di 28 anni.

