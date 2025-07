Auto elettriche | a Salerno arriva la ricarica sotto casa

Auto elettriche a Salerno, arriva la ricarica sotto casa: una rivoluzione che cambia il modo di guidare. Mentre le vetture a zero emissioni fanno sempre più notizia, la vera sfida resta la rete di ricarica accessibile e capillare. In Campania, PowerUp si distingue, installando punti di ricarica direttamente nei quartieri, rispondendo alle esigenze quotidiane degli automobilisti e accelerando così la transizione verso un futuro più verde.

L’auto elettrica fa notizia, ma la vera sfida è: dove si ricarica? È una domanda concreta, che milioni di automobilisti si pongono ogni giorno. E in Campania, qualcuno ha deciso di rispondere partendo dal basso. A lanciare l’iniziativa è PowerUp, una realtà salernitana che sta installando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - ricarica - elettriche - salerno

Furti di cavi delle colonnine di ricarica per le auto elettriche: nel Torinese almeno quattro colpi nell'ultimo mese - Nel Torinese, fino a metà maggio 2025, si sono verificati almeno quattro furti di cavi dalle colonnine di ricarica per auto elettriche, con l'ultimo episodio scoperto il 17 maggio.

Vivi a Salerno? Passa a trovarci in Via San Leonardo, 55. Ti aspetta un mondo di servizi su misura per te: Internet Ultraveloce a partire da € 21,00; Telefonia fissa e mobile; Energia 100% green; Soluzioni per la sicurezza informatica e fisica; Colonni Vai su Facebook

Auto elettriche: a Salerno arriva la ricarica “sotto casa”; Salerno: città delle colonnine fantasma, poche e non funzionanti; Permessi di sosta e agevolazioni auto ibride ed elettriche.

Ricarica auto a casa: guida completa (anche per condomini) - Scopri come ricaricare l’auto elettrica a casa: costi, tempi, installazione della wallbox e cosa fare in condominio. Si legge su veb.it

Ricaricare l'auto elettrica senza spendere troppo è possibile: devi solo scaricare queste applicazioni - Per risparmiare alle colonnine basta prendere in mano un telefono: con le applicazioni però puoi risparmiare. Secondo informazione.it