Orrore video dell’autopsia di Chiara Poggi in vendita online | intervento urgente del Garante della Privacy

Bloccata la diffusione di un video con immagini altamente sensibili. Il Garante della Privacy è intervenuto con un provvedimento d'urgenza per bloccare la diffusione online, dietro pagamento, di un video contenente le immagini dell'autopsia di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Il materiale, reperibile sul mercato online, è stato giudicato lesivo della dignità della vittima e dei suoi familiari. Diffusione illecita: media e siti web avvertiti. Nel provvedimento ufficiale, il Garante ha ammonito media e siti web: la pubblicazione o la condivisione di tali immagini è da considerarsi illecita, in quanto in violazione delle norme sulla privacy e delle regole deontologiche del giornalismo.