L’amore per il Viareggio e l’affetto degli amici Anthony Mantia la tragedia e il dolore

Il cuore di Viareggio si stringe in un abbraccio di dolore e affetto per Anthony Mantia, giovane e amato cittadino scomparso in un tragico incidente. La sua passione per la vita e il legame profondo con gli amici sono stati celebrati con uno striscione simbolico, testimoniando quanto lasci un vuoto in tutta la comunità . In questo momento di lutto, il ricordo di Anthony continuerà a vivere nel cuore di tutti noi.

Viareggio, 12 luglio 2025 – Tra i primi a salutarlo ci sono stati gli amici ultras del Viareggio. Uno striscione su uno dei ponti simbolo della città per dare un ultimo saluto ad Anthony Mantia, il 20enne viareggino morto per le conseguenze di un tragico incidente stradale. Si trovava in sella alla sua moto insieme all’amico, Aimen Labidi, e stava rientrando dopo una serata trascorsa in un locale della costa, a Marina di Pietrasanta. Sulla via del ritorno la tragedia che si è materializzata dopo le 3 di notte con la caduta in strada, con lo scooter che crolla a terra e i due ragazzi sbalzati sull’asfalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’amore per il Viareggio e l’affetto degli amici. Anthony Mantia, la tragedia e il dolore

