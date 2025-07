Monopattini elettrici a Ferrara 923 sanzioni per violazioni nel primo semestre del 2025

Nel cuore di Ferrara, l’uso smodato dei monopattini elettrici sta portando a oltre 900 sanzioni nel primo semestre del 2025. Dalla guida senza casco alle soste vietate fino alle corse a doppio passeggero, le infrazioni sono numerose e variegate. La polizia locale Terre Estensi si impegna per garantire sicurezza e rispetto delle regole: scopriamo insieme cosa sta succedendo e come comportarsi correttamente in città.

Dalla guida senza casco alle soste vietate e alle corse a doppio passeggero. Sono oltre 900 le sanzioni elevate sul territorio comunale di Ferrara dal Corpo di polizia locale Terre Estensi a carico degli utenti della strada che si spostano con il monopattino elettrico. Il Comando di via Tassoni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: ferrara - sanzioni - monopattini - elettrici

Monopattini elettrici, a Ferrara 923 sanzioni per violazioni nel primo semestre del 2025; Riva del Po, servizio per il controllo straordinario del territorio; Stretta monopattini, a Ferrara più controlli.

Monopattini elettrici: a Ferrara oltre 900 sanzioni in sei mesi - Guida senza casco, soste vietate e corse a doppio passeggero: sono oltre novecento le sanzioni elevate sul territorio comunale di Ferrara dal Corpo di Polizia Locale Terre Estensi a carico degli ... Secondo cronacacomune.it

"Monopattini, stazioni di consegna obbligatorie e sanzioni agli irregolari" - L'utilizzo dei monopattini elettrici a Ferrara è in aumento, ma mancano regole e controlli per garantire sicurezza e rispetto della città. Come scrive ilrestodelcarlino.it