Preparati a una serata all’insegna del divertimento e della scoperta linguistica! Venerdì 18 luglio, al Parco Giuliano Giuliani di Arezzo, “Boomerario” & “Errorario” ti aspettano con una “special combo” che unisce slang giovanile, strafalcioni quotidiani e risate garantite. Un incontro imperdibile con Massimo Roscia per esplorare il fantastico mondo della lingua dei giovani d’oggi: tra termini improbabili e curiosità linguistiche, il divertimento è assicurato fino all’ultima battuta!

Arezzo, 12 luglio 2025 – Venerdì 18 luglio alle ore 21:00 al Parco Giuliano Giuliani arriva “Boomerario” & “Errorario”: a Zenzero OFF una “special combo” per l'incontro con Massimo Roscia tra slang giovanile, strafalcioni quotidiani e risate linguisticamente corrette Che lingua parlano i giovani d’oggi? E soprattutto, è una lingua? Chi sono i delulu, cosa vuol dire ollare, e da dove sbuca gyat? E ancora: è giusto dire “meno male” o “menomale”? “Obiettivo” con una o due “b”? Il “collutorio” serve per le risse verbali? Per rispondere a queste e a centinaia di altre domande che ci tormentano più di un correttore automatico impazzito, arriva Massimo Roscia, scrittore dalla penna affilata e ironica, con una doppia dose di antidoti linguistici da somministrare senza controindicazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it