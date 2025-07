Incendio sulla Portuense bus in fiamme Strada chiusa

Un incendio improvviso sulla Portuense ha trasformato un normale sabato in un evento di emergenza. Intorno alle 11:30 di sabato 12 luglio, un autobus in fiamme ha bloccato la strada all’altezza del civico 1119, creando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. La zona di via della Tenuta della Pisana si è temporaneamente riaperta al traffico, ma le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Un autobus è andato a fuoco in via Portuense. L'episodio è avvenuto intorno alle 11,30 di sabato 12 luglio all'altezza del civico 1119, nella zona di via della Tenuta della Pisana. Con una colonna di fumo che si è alzata ben visibile nelle zone circostanti. Ancora non sono chiare le cause per.

Roma, incendio sulla Portuense: 50enne salvato da un agente della Polizia Locale - Un intervento coraggioso e tempestivo ha salvato una vita a Roma. Ieri pomeriggio, lungo via Portuense, un incendio minacciava una casa vicino alla Fiera di Roma, con un uomo di 50 anni intrappolato tra le fiamme.

