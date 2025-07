Wwe evolution 2.0 uk orario di inizio su netflix per lo spettacolo tutto al femminile

Se sei pronto a vivere un’esperienza indimenticabile nel mondo del wrestling femminile, non puoi perderti WWE Evolution 2.0! Questo evento esclusivo celebra le protagoniste più iconiche e promette sorprese emozionanti. Ma a che ora inizia su Netflix nel Regno Unito? Scopri tutto quello che devi sapere per non perdere neanche un secondo di questa grande serata.

Un evento esclusivo dedicato alle protagoniste femminili del wrestling sta per concludersi, segnando un momento storico nel panorama della WWE. Con una serata ricca di incontri e sorprese, questa manifestazione mette in evidenza le più grandi star della divisione femminile, offrendo agli appassionati un’esperienza unica e coinvolgente. quando si svolge WWE evolution 2.0?. La kermesse WWE Evolution 2.0 è prevista per la notte di domenica 13 luglio, con inizio a mezzanotte (orario del Regno Unito). Questo evento conclude un fine settimana intenso che ha visto altre importanti tappe come NXT Great American Bash e Saturday Night’s Main Event. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Wwe evolution 2.0 uk orario di inizio su netflix per lo spettacolo tutto al femminile

