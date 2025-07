Bergamo morta dopo il crollo del soffitto Si indaga per omicidio colposo

Una tragedia scuote Bergamo: Adriana Magri muore dopo il crollo del soffitto, e le indagini si concentrano sull'ipotesi di omicidio colposo. La Procura esclude l’autopsia, attribuendo il decesso al cedimento strutturale, ma si prepara a una verifica approfondita delle cause. È un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza degli edifici e la responsabilità delle istituzioni. La comunità attende risposte chiare e giuste in questa drammatica vicenda.

LA TRAGEDIA. Niente autopsia per Adriana Magri. La Procura: il decesso è da rincondursi al cedimento. Verrà disposta una verifica strutturale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, morta dopo il crollo del soffitto. Si indaga per omicidio colposo

