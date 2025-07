Lavori in villa Borselli un sopralluogo negli spazi interni ed esterni del cantiere

Un sopralluogo approfondito negli spazi interni ed esterni di Villa Borselli rivela i progressi di un ambizioso progetto da 8,5 milioni di euro. Questo maxi cantiere trasforma l’ex ospedale di Bondeno in un polo sanitario all’avanguardia, ampliando servizi e spazi per la comunità . Un intervento che promette di ridefinire il futuro del Distretto Ovest e di offrire un’attenzione sempre più vicina alle esigenze dei cittadini.

Procede ed evolve il maxi cantiere da 8,5 milioni di euro che sta coinvolgendo la storica villa Borselli: ex ospedale di Bondeno, al termine delle opere diventerà un polo essenziale per la sanità del Distretto Ovest con l'allargamento dei servizi della Casa comunità e degli spazi in uso al centro.

