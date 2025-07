Donna trovata senza vita nella vasca da bagno di un appartamento

Una tragica scoperta scuote Ancona: questa mattina, una donna di 70 anni, badante di professione, è stata trovata senza vita nella vasca da bagno di un appartamento in via Bezzecca, zona Santo Stefano. La scena ha scioccato i vicini e le forze dell'ordine, che stanno indagando sulle cause di questa improvvisa scomparsa. La comunità si interroga ora sulle circostanze di questa tragica perdita, lasciando aperta la domanda: cosa è realmente accaduto in quell'appartamento?

ANCONA - Tragica scoperta questa mattina in un appartamento di via Bezzecca, zona Santo Stefano. A perdere la vita una una donna di 70 anni, di professione badante, ritrovata all'interno della vasca da bagno. All'interno dell'abitazione era presenta un'anziana che ha aperto la porta ai. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

