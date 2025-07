Sinner quanto guadagna se vince Wimbledon 2025

Se Jannik Sinner dovesse alzare il trofeo di Wimbledon 2025, potrebbe portarsi a casa un premio di circa 2 milioni di euro, una cifra che riflette l'importanza e l'impatto di questa prestigiosa vittoria. Il giovane talento italiano, in un'impresa storica, si prepara a sfidare Carlos Alcaraz in una finale che promette emozioni indimenticabili. La sua vittoria non solo consacrerà la sua carriera, ma potrebbe anche cambiare le sorti del tennis italiano a livello globale.

Jannik Sinner domani, domenica 13 luglio, alle ore 17, nel match che sarà trasmesso anche in diretta in chiaro su TV8, affronta in finale Carlos Alcaraz. Il numero 1 sfida il numero 2 del ranking Atp e punta a conquistare Wimbledon per la prima volta in carriera e a realizzare un'impresa mai. 🔗 Leggi su Today.it

