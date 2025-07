Ambesi | Sinner lo sportivo italiano più grande? A fine carriera credo lo sarà ora è difficile

Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco hanno analizzato con entusiasmo la straordinaria vittoria di Sinner contro Djokovic, un risultato che potrebbe segnare una svolta nella carriera dello sportivo italiano. Con tenacia e determinazione, Jannik ha dimostrato di essere pronto a sfidare i più grandi. La sua vittoria a Wimbledon non è solo un trionfo, ma un segnale chiaro delle sue ambizioni future, lasciando tutti con l'aspettativa di ulteriori grandi successi.

La vittoria di Jannik Sinner contro Novak Djokovic maturata nella semifinale del Torneo di Wimbledon è stato, come logico, il topic principale dell’ultima puntata di TennisMania, rubrica quotidiana in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. Il numero 1 al mondo ha giganteggiato in lungo e in largo contro il serbo, non dando mai l’impressione di avere perso le redini del match. In virtĂą del successo, l’altoatesino ha raggiunto la quarta finale consecutiva di uno Slam, un record assoluto per un giocatore della sua etĂ . Proprio su quest’ultimo argomento si è voluto concentrare Ambesi, prima ovviamente di offrire la sua analisi sull’incontro visto ieri: “ I pronostici sono stati rispettati, mi aspettavo una vittoria netta da parte di Sinner contro Djokovic, in particolare dopo quanto visto nei rispettivi quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it