Quando in Champions vince il fai da te | giocatore in campo con una maglia col numero scritto a penna

In un mondo dove la passione per il calcio si mescola a momenti di puro entusiasmo, c’è chi preferisce il fai da te, come il giocatore in campo con una maglia scritta a penna. Questa immagine sorprendente cattura lo spirito di creatività e passione che rende la Champions League un torneo unico al mondo. E mentre le sfide si susseguono nelle qualificazioni 2025/26, è il cuore dei tifosi che rende questa competizione semplicemente indimenticabile.

La Champions League ha già ufficialmente visto il varo dell’edizione 202526: sono cominciati gli incontri del primo turno di qualificazione al tabellone principale, che peraltro vedono al via squadre dal prestigioso passato nella competizione come il Malmö finalista nel 1979 e la Steaua Bucarest. 🔗 Leggi su Today.it

