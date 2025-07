L’Al-Hilal sfida il Galatasaray | assalto notturno per Osimhen

Un assalto notturno audace per conquistare il talento di Victor Osimhen: l’Al-Hilal si prepara a sfidare il Galatasaray con una proposta da 75 milioni di euro, rispettando la clausola rescissoria stabilita dal Napoli. La trattativa promette scintille e potrebbe rivoluzionare il mercato estivo, aprendo un nuovo capitolo nella carriera dell’attaccante nigeriano. La sfida è servita, ma quale squadra alla fine conquisterà il gioiello africano?

Tempo di lettura: 2 minuti Nella notte, l’ Al-Hilal ha deciso di muoversi concretamente per Victor Osimhen. Il club saudita ha infatti presentato al Napoli un’offerta formale da 75 milioni di euro, cifra che rispecchia la clausola rescissoria stabilita dalla società partenopea. L’offerta prevede un pagamento in due rate da 37,5 milioni di euro ciascuna, con garanzie considerate solide da parte della dirigenza azzurra. Una proposta che potrebbe sbloccare la trattativa, almeno dal punto di vista economico. Dopo i tentennamenti del Galatasaray, che continua a discutere con il Napoli sulla formula di pagamento e sulle garanzie bancarie, l’Al-Hilal si presenta con un’offerta senza dilazioni eccessive, e con la capacità finanziaria di chiudere subito l’operazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’Al-Hilal sfida il Galatasaray: assalto notturno per Osimhen

In questa notizia si parla di: hilal - osimhen - sfida - galatasaray

Al-HIlal a caccia di un centravanti: è testa a testa tra Osimhen e Vlahovic - Al Hilal è in fermento: la squadra saudita è a caccia del centravanti perfetto, con un testa a testa infuocato tra Osimhen e Vlahovic.

Osimhen ancora in dubbio Rifiutati Galatasaray e Al-Hilal, il nigeriano non ha ancora chiare le proprie intenzioni verso il futuro Scenario quasi surreale, che potrebbe culminare con la presenza di Osimhen in ritiro: per la 'Gazzetta', sarà a Dimaro #Osim Vai su Facebook

Osimhen, futuro da scrivere: la Juventus sfida Al Hilal e Galatasaray; Sfida Galatasaray-Al-Hilal per Osimhen: il Napoli non farà sconti; Napoli, il Galatasaray sfida la Juventus per Osimhen: la strategia dei turchi tra ingaggio e clausola.

Offerta ufficiale dell’Al Hilal per Osimhen: il Napoli valuta la maxi proposta - Le incertezze del Galatasaray, ancora in difficoltà nel garantire i 75 milioni di euro richiesti dal Napoli per il cartellino di Victor Osimhen, riaprono scenari interessanti sul futuro dell’attaccant ... Segnala stadiosport.it

Osimhen, tra Napoli e Galatasaray spunta l’Al-Hilal: perché Inzaghi ci ha riprovato | CM.IT - Hilal fa da interferenza sulla trattativa tra Napoli e Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen ... Da calciomercato.it