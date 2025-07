A1 chiusa la stazione di Valdichiana in entrata verso Firenze

Attenzione agli automobilisti in viaggio sulla A1 Milano-Napoli! Per lavori di sicurezza nelle notti del 15, 16 e 17 luglio, la stazione di Valdichiana in entrata verso Firenze sarà chiusa. Per evitare disagi, si consiglia di utilizzare la stazione di Monte San Savino come alternativa. Pianificate con anticipo il vostro percorso e viaggiate in sicurezza!

Arezzo, 12 luglio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 lug lio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monte San Savino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A1, chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze

In questa notizia si parla di: stazione - chiusa - valdichiana - entrata

Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Firenze Scandicci - L'autostrada A1 sarà chiusa per due notti nella stazione Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

A1, chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze; Autostrada A1: chiusure notturne stazione entrata di Valdichiana in direzione Firenze; Autostrada A1: chiusa due notti la stazione Valdichiana.

A1, chiusa per una notte la stazione Valdichiana - Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 maggio, sarà chiusa la stazione di Valdichiana in entrata in entrambe le ... Da sienafree.it

IL PSI SENESE PER IL RILANCIO DELLA STAZIONE DI CHIUSI. MA ANCHE PER LA STAZIONE IN LINEA IN VALDICHIANA. COME TENERE LA BUFALA PER LA CODA… - La politica senese non riesce proprio a sgombrare la mucca dal corridoio. Riporta primapaginachiusi.it