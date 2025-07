Manifestazione inquilini Ater la replica del presidente | Investiti 14 milioni a Melara

In un anno segnato da impegni concreti, l'Ater di Melara si distingue con investimenti strategici e interventi che migliorano la qualità della vita dei residenti. Con oltre 14 milioni destinati al progetto Prius Melara, tra cui 318mila euro dedicati alla manutenzione nel 2025, l'ente dimostra il suo impegno costante. Tra richieste e interventi in corso, la volontà di rispondere alle esigenze della comunità emerge chiara: un passo avanti verso un ambiente più sicuro e confortevole.

Interventi di manutenzione per 318mila euro nel comprensorio Ater di Melara nel solo 2025 (14 milioni in totale nell'ambito del progetto Prius Melara). Nell'anno in corso l’ente ha ricevuto 404 richieste di intervento e sono 329 le richieste lavorate o in corso di lavorazione, mentre sono 75. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

