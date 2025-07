Uomo cade in un dirupo salvato dai vigili del fuoco

Un'azione di coraggio e prontezza ha salvato un uomo finito in un dirupo nella mattina di sabato 12 luglio, in via della Foce dell'Aniene, vicino a via del Foro Italico. I vigili del fuoco, intervenuti con tempestività , hanno dimostrato ancora una volta il loro ruolo fondamentale nel proteggere la nostra comunità . La vicenda si conclude con il salvataggio riuscito e l'uomo che può ora tornare al sicuro, grato per l'intervento dei nostri eroi in divisa.

Un uomo è caduto in un dirupo nella mattinata di sabato 12 luglio in via della Foce dell'Aniene, all'altezza di via del Foro Italico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri della squadra 6A sono stati contattati dalla sala operativa per soccorrere il malcapitato, che era. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: uomo - dirupo - vigili - fuoco

Allarme a Bibiana: uomo caduto in un dirupo mentre cerca di raccogliere le more - Un drammatico incidente si è verificato a Bibiana nella serata di ieri, quando un uomo di 65 anni, senza fissa dimora, è precipitato in un dirupo di circa dieci metri mentre cercava di raccogliere more selvatiche.

Ricadi, uomo cade in un dirupo a Torre Ruffa: soccorso dai Vigili del Fuoco: Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Torre Ruffa, nel Comune di Ricadi, dove un uomo è precipitato in un dirupo impervio, rendendo necessario un intervento complesso di soccors Vai su Facebook

Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) - X Vai su X

Uomo cade in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco; Un uomo cade in un dirupo a Torre Ruffa: salvato dai Vigili del Fuoco; Paura a Ricadi, uomo cade in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco.

Paura a Ricadi, uomo cade in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco - Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 luglio, in località Torre Ruffa, nel territorio comunale di Ricadi, dove un uomo è precipitato in un dirupo impervio. Da msn.com

Uomo cade in un dirupo nel Vibonese: recuperato dopo 30 metri di risalita - L’infortunato è stato trasportato in ospedale dopo il soccorso ... corrieredellacalabria.it scrive