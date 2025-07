Tajani sul Mes serve riforma prima che possa essere approvato

Antonio Tajani ribadisce con fermezza che il Meccanismo di Stabilità (Mes) richiede una riforma prima di ricevere il via libera. La sua posizione è chiara: trasformare lo strumento in qualcosa di più comunitario, con un controllo parlamentare più incisivo, è fondamentale per garantire trasparenza e responsabilità. Questo approccio riflette l’impegno dell’Italia nel contribuire a un’Unione Europea più solidale e responsabile, e Tajani continua a lavorare affinché si trovi una soluzione condivisa.

Sul Mes "la mia posizione è sempre stata chiara: io non sono d'accordo con l'attuale forma del Mes, serve una riforma per far sì che sia uno strumento comunitario e non soltanto uno strumento di stati, con un controllo da parte del parlamento. E ho sempre detto che anche la proposta che era stata fatta dal presidente dell'Abi Patuelli andava nella giusta direzione", lo ha ricordato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ribadendo quindi che per il Mes "serve una riforma prima di poter essere approvato. Questo per quanto riguarda la mia posizione e quella di Forza Italia ".

